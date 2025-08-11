Kütahya'da Kazaya Uğrayan Çocuğa Yeni Bisiklet Hediye Edildi
Kütahya'da geçirdiği trafik kazasında bisikleti hasar gören Emir Alp Sivri'ye, Türkiye Diyanet Vakfı Kütahya Şubesi tarafından yeni bir bisiklet hediye edildi. İl Müftü Yardımcısı Salim Üzülmez, Emir Alp'e geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
İl Müftü Yardımcısı Üzülmez, Emir Alp'e geçmiş olsun dileklerini ileterek eğitim hayatında başarılar diledi. - KÜTAHYA
