Kütahya'da Kazaya Uğrayan Çocuğa Yeni Bisiklet Hediye Edildi
Kütahya'da geçirdiği trafik kazasında bisikleti hasar gören Emir Alp Sivri'ye, Türkiye Diyanet Vakfı Kütahya Şubesi tarafından yeni bir bisiklet hediye edildi. İl Müftü Yardımcısı Salim Üzülmez, Emir Alp'e geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Kütahya'da kurstan evine dönerken geçirdiği trafik kazasında bisikleti kullanılmaz hale gelen çocuğa Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kütahya şubesi tarafından yeni bir bisiklet hediye edildi.

Geçirdiği kaza sonrası bisikleti kullanılmaz hale gelen Kur'an kursu öğrencilerinden Emir Alp Sivri için TDV Kütahya Şubesi tarafından alınan yeni bisiklet, İl Müftü Yardımcısı Salim Üzülmez tarafından hediye edildi.

İl Müftü Yardımcısı Üzülmez, Emir Alp'e geçmiş olsun dileklerini ileterek eğitim hayatında başarılar diledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
