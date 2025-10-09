Kütahya'da Karayolu Trafik Güvenliği Toplantısı Yapıldı

Kütahya Valisi Musa Işın, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu başkanlığında Video Konferans Sistemi (VKS) ile gerçekleştirilen 'Karayolu Trafik Güvenliği' konulu toplantıya il protokolü eşliğinde katılım sağladı.

Toplantıda, 'Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı' ile 'Karayollarındaki Hız Sınırlama Uygulamalarında Yeknesaklık' konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgeleri çerçevesinde yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Ülke genelinde trafik güvenliğinin artırılması, hız limitlerinin standartlaştırılması, kazaların azaltılması ve karayollarında güvenli ulaşımın sağlanmasına yönelik stratejiler üzerinde durulurken, illerde yürütülen uygulamaların etkinliğinin artırılması ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi hususları ele alındı. Kütahya'daki mevcut trafik güvenliği çalışmaları, denetim faaliyetleri ve karayolu düzenlemeleri hakkında da bilgi paylaşımının yapıldığı toplantıda, trafik kazalarının en aza indirilmesi ve can kayıplarının önlenmesi amacıyla yürütülen faaliyetlerin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. - KÜTAHYA