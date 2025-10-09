Haberler

Kütahya'da Karayolu Trafik Güvenliği Toplantısı Yapıldı

Güncelleme:
Kütahya Valisi Musa Işın, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile video konferansla 'Karayolu Trafik Güvenliği' konulu toplantıya katıldı. Toplantıda hız limitlerinin standartlaştırılması ve trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik stratejiler tartışıldı.

Toplantıda, 'Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı' ile 'Karayollarındaki Hız Sınırlama Uygulamalarında Yeknesaklık' konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgeleri çerçevesinde yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Ülke genelinde trafik güvenliğinin artırılması, hız limitlerinin standartlaştırılması, kazaların azaltılması ve karayollarında güvenli ulaşımın sağlanmasına yönelik stratejiler üzerinde durulurken, illerde yürütülen uygulamaların etkinliğinin artırılması ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi hususları ele alındı. Kütahya'daki mevcut trafik güvenliği çalışmaları, denetim faaliyetleri ve karayolu düzenlemeleri hakkında da bilgi paylaşımının yapıldığı toplantıda, trafik kazalarının en aza indirilmesi ve can kayıplarının önlenmesi amacıyla yürütülen faaliyetlerin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. - KÜTAHYA

