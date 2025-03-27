Yunan askerlerinin tepki çeken Türkiye sloganlarına MSB kayıtsız kalamadı

Yunan askerlerinin skandal Türkiye sloganına MSB kayıtsız kalamadı
Özel: İmamoğlu'nun adaylığı mümkün olmazsa onun yerine birini çıkaracağız

Özel'in adaylık sorusuna verdiği yanıt Yavaş'ı küplere bindirecek
Uludağ'daki otel yangınında acı kayıp! Hocaların hocası ve şampiyon oğlu hayatını kaybetti

Hocaların hocası ve şampiyon oğlu hayatını kaybetti
İmamoğlu protestolarında bilanço ağırlaşıyor: 260 kişi tutuklandı, 150 polis yaralı

Bilançoyu açıklayan Yerlikaya'dan sert tepki: Asitler, baltalar nedir?

Kütahya'da Kadir Gecesi İçin Özel Program Düzenlendi

Kütahya'da Kadir Gecesi İçin Özel Program Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde Kadir Gecesi dolayısıyla özel bir kandil programı yapıldı. Programda Kur'an-ı Kerim okundu, Mevlid-i Şerif ve ilahiler dinlendi.

Kütahya İl Müftülüğü, Kadir Gecesi dolayısıyla Kütahya Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde özel bir kandil programı düzenledi.

Programa İl Müftülüğü Din Hizmetleri Şube Müdürü Cemalettin Torun, Dönenler Camii görevlileri Furkan N. Vuran ve Harun Ataseven ile Huzurevi Camii İmam Hatibi İsmail Çetin katıldı. Huzurevinde kalan yaşlılar için düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i Şerif ve ilahiler okundu.

Program, Din Hizmetleri Şube Müdürü Cemalettin Torun'un "Kadir Gecesi ve Fazileti" konulu sohbetiyle devam etti. Gecenin manevi atmosferini paylaşan katılımcılar, programın sonunda yapılan dua ile kandilin bereketini yaşadı.

Kütahya İl Müftülüğü yetkilileri, böylesine özel günlerde toplumun her kesimiyle bir araya gelmeye devam edeceklerini belirttiler. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title