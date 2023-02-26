Kütahya'da ilk kez kurulan antika pazarı ilgi gördü

Kütahya'da ilk kez açılan antika pazarı ilgi gördü. Kütahya Antikacılar Derneği Başkanı Adem Akgün, yıllardır hayali kurulan ancak bir türlü faaliyete geçirilemeyen pazarın 300'e yakın esnafla kapılarını antika tutkunlarına açtığını ifade etti.

Derneklerini iki ay önce faaliyete geçirdiklerini dile getiren Kütahya Antikacılar Derneği Başkanı Adem Akgün, "Antikacılar olarak geçmişi geleceğe taşıyoruz. Genç nesillerimize tanıtım yapıyoruz. Her ayın son pazar günü Fatih Mahallesi'ndeki perşembe pazarında bundan sonra hem sergi amaçlı hem de ticaret amaçlı

faaliyetlerimiz devam edecek. Antika eşyalar ikinci el eşya gibi görülmemeli. Bunlar birer tarihi eser olarak görülmelidir. Kütahya pazarımız, bundan sonra da tarihi ve manevi değeri bulunan eski ürünlerin sergilendiği antika pazarı olacak inşallah" diye konuştu.

Antika tutkunu Ömer Bate, "Yıllardır Kütahya'da antika pazarı kurulmasını istemiştik. Açılması bugüne nasipmiş. Açıldı ve çok iyi oldu" şeklinde konuştu.

Antikacı İbrahim Efe de, "Antika bir tutkudur. Biz antikacılar geçmişi günümüze taşıyoruz. Kütahya antika pazarı hayırlı olsun. Her ayın son pazarında buluşmak üzere" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA