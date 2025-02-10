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Kütahya'da İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı Yapıldı

Kütahya'da İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı Yapıldı
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Kütahya İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı, Vali Musa Işın başkanlığında gerçekleştirildi. Uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele, asayiş ve trafik güvenliği konuları değerlendirildi. Vali Işın, emniyet ve jandarma teşkilatlarına teşekkür etti.

Kütahya İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı, Vali Musa Işın başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Vedat Kültür ve İl Emniyet Müdürü Osman Elbir katıldı. Görüşmede, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele, asayiş ve trafik güvenliği konuları ele alınarak alınması gereken önlemler detaylı bir şekilde değerlendirildi.

Emniyet ve jandarma teşkilatlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Vali Musa Işın, "Vatandaşlarımızın güvenliği için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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