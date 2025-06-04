Kütahya'da İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı Gerçekleştirildi

Kütahya'da İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı Gerçekleştirildi
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Vali Musa Işın'ın başkanlık ettiği toplantıda, asayiş, trafik güvenliği ve Kurban Bayramı'nda alınacak güvenlik tedbirleri ele alındı. Vali Işın, güvenliğin sağlanması için emniyet ve jandarma birimlerinin yoğun çaba gösterdiğini belirtti.

Kütahya'da İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı, Vali Musa Işın'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Mustafa Baş, Vali Yardımcısı Burhanettin Yavaşi, ilçe kaymakamları, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Vedat Kültür, İl Emniyet Müdürü Osman Elbir ile güvenlik komisyonu üyeleri katıldı.

Toplantıda; uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele, genel asayiş durumu, trafik güvenliği ile yaklaşan Kurban Bayramı'nda alınacak güvenlik tedbirleri detaylı şekilde ele alındı. Bayram süresince vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülecek denetim ve uygulamalara ilişkin planlamalar gözden geçirildi.

Vali Musa Işın, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için emniyet ve jandarma birimlerinin gece gündüz fedakarca çalıştığını vurgulayarak, "Vatandaşlarımızın güvenliği için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Işın, tüm güvenlik güçlerine gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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