Kütahya'da sanatçılar iftarda buluştu
Kütahya Kent Konseyi Kültür ve Sanat Merkezi, sanatçıların katılımıyla bir iftar programı düzenledi. Sanat Merkezi Başkanı Sarıoğlu, Ramazan ayının birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiğini vurguladı.

Kütahya Kent Konseyi Kültür ve Sanat Merkezi tarafından iftar programı düzenlendi.

Kütahya Kent Konseyi Kültür ve Sanat Merkezi tarafından bir restoranda gerçekleştirilen iftar programına çok sayıda sanatçı katıldı.

Programda konuşan Sanat Merkezi Başkanı Sebahat Sarıoğlu, Ramazan ayının birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiğine dikkat çekerek, "Ramazan ayı birliğin, kardeşliğin ve bereketin doruğa çıktığı bir aydır. Rabbim, Müslümanlar arasında birliği daim kılsın; beraberliği, barışı ve huzuru sürdürsün" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
