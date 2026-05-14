Hisarcık'lı hacı adayları kutsal topraklara dualarla uğurlandı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinden kutsal topraklara gidecek 5 hacı adayı için uğurlama programı düzenlendi.

Kapalı Pazar Yeri'nde gerçekleştirilen ve vatandaşların yoğun katılım gösterdiği program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Manevi atmosferin hakim olduğu programda ilahiler, salavatlar, tekbirler ve telbiye nidaları eşliğinde duygu dolu anlar yaşandı.

Programda konuşan Hisarcık İlçe Müftüsü Hüseyin Demirci, hac ibadetinin önemine değinerek hacı adaylarına hayırlı yolculuklar diledi.

Dua ve helalleşme merasiminin ardından hacı adayları, aileleri ve yakınlarıyla vedalaşarak kutsal topraklara uğurlandı. - KÜTAHYA

