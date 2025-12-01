Haberler

Kütahya'da Göçmenler İçin Kardeşlik Buluşması Düzenlendi

Kütahya'da Göçmenler İçin Kardeşlik Buluşması Düzenlendi
Güncelleme:
Kütahya İl Müftülüğü, 80 Evler Mahallesi'nde yaşayan göçmenlere yönelik 'Kardeşlik Buluşması' programı düzenledi. Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve sunumla gerçekleştirildi.

Kütahya İl Müftülüğü Göç Koordinatörlüğü tarafından, 80 Evler Mahallesi'nde yaşayan göçmenlere yönelik "Kardeşlik Buluşması" programı gerçekleştirildi.

Öğle namazının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programın ardından Din Hizmetleri Şube Müdürü Cemalettin Torun, Diyanet İşleri Başkanlığının göçmenlere yönelik yürüttüğü çalışmalar hakkında bir sunum yaptı. Program, edilen dua ile tamamlandı.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamada, etkinliğe katılan tüm misafirlere, emeği geçen görevlilere, Göç Koordinatörü Aziz Gökçe'ye ve 80 Evler Camii çalışanlarına teşekkür edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
500

