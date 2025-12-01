Kütahya'da Göçmenler İçin Kardeşlik Buluşması Düzenlendi
Kütahya İl Müftülüğü, 80 Evler Mahallesi'nde yaşayan göçmenlere yönelik 'Kardeşlik Buluşması' programı düzenledi. Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve sunumla gerçekleştirildi.
Öğle namazının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programın ardından Din Hizmetleri Şube Müdürü Cemalettin Torun, Diyanet İşleri Başkanlığının göçmenlere yönelik yürüttüğü çalışmalar hakkında bir sunum yaptı. Program, edilen dua ile tamamlandı.
İl Müftülüğünden yapılan açıklamada, etkinliğe katılan tüm misafirlere, emeği geçen görevlilere, Göç Koordinatörü Aziz Gökçe'ye ve 80 Evler Camii çalışanlarına teşekkür edildi. - KÜTAHYA