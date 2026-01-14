Haberler

Bakan Osman Aşkın Bak ile gençliğine yönelik yatırımların hayata geçirilmesi planlandı

Bakan Osman Aşkın Bak ile gençliğine yönelik yatırımların hayata geçirilmesi planlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya Valisi Musa Işın ve milletvekilleri, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile gençlik projelerini görüştü. 2026'da hayata geçirilmesi planlanan KYK yurdu, gençlik merkezi ve halı saha projeleri ele alındı.

Kütahya Valisi Musa Işın, Milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı, Mehmet Demir ve AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Kütahya'da gençliğe yönelik olarak 2026 yılında hayata geçirilmesi planlanan önemli yatırım projeleri ele alındı. Görüşmelerde, gençlerin barınma, spor ve sosyal yaşam imkanlarını güçlendirmeye yönelik projeler istişare edildi.

Bu kapsamda, Kütahya Germiyan Kampüsü'nde yapılması planlanan bin kişilik KYK kız öğrenci yurdu, Kütahya Merkez'de yüzme havuzlu Gençlik Merkezi, Simav ilçesinde Gençlik Merkezi ile İl Özel İdaresi aracılığıyla köylere kazandırılması planlanan 20 adet halı saha projeleri gündeme alındı. Söz konusu yatırımların, Bakan Osman Aşkın Bak'ın talimatları doğrultusunda 2026 yılı içerisinde yapımına başlanmasının planlandığı belirtildi.

Ayrıca Domaniç Topuk Yaylası'nda hayata geçirilmesi öngörülen Gençlik Kampı Projesi hakkında da değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyarette, Kütahya'da gençlerin barınmadan spora, sosyal hayattan eğitime kadar her alanda daha güçlü imkanlara kavuşması amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.

Görüşmenin sonunda, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür edilerek, planlanan yatırımların Kütahya'ya hayırlı olması temennisinde bulunuldu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
ABD'den İran'a müdahale sinyali gibi hamle! Adresler içinde Türkiye de var

ABD operasyon için ilk sinyali verdi! Listede Türkiye de var
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti yarından itibaren 2 bin 500 lira oluyor

Kredi kartı kullananlar dikkat! Yeni dönem yarın resmen başlıyor
Yeni detaylar! Hakimi odasında vuran savcı meğer neler yapmış neler

Yeni detaylar! Hakimi odasında vuran savcı meğer neler yapmış neler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şikayet üzerine şikayet geldi, polis memuruna 4. kez soruşturma açıldı

Fenomen polis resmen akıllanmıyor! Bu açılan kaçıncı soruşturma?
Tozlu garajdan efsane çıktı! 30 yıldır yatan aracın son halini görmeniz lazım

30 yıldır yatan aracın son halini görmeniz lazım
Trump Biden'ın taklidini yaptı, görüntü büyük tartışma yarattı

Yapay zeka sanılan video gerçek çıktı! İzleyenler utandı, o utanmadı
Usta sanatçı Zihni Göktay'dan üzen haber! Yaralı halde bir de sahneye çıkardılar

Usta sanatçıdan üzen haber! Yaralı halde bir de sahneye çıkardılar
Şikayet üzerine şikayet geldi, polis memuruna 4. kez soruşturma açıldı

Fenomen polis resmen akıllanmıyor! Bu açılan kaçıncı soruşturma?
Osayi-Samuel'den duygulandıran Fenerbahçe yanıtı

Sorulan soruya verdiği yanıt Fener taraftarını ağlatacak cinsten
Hollywood yıldızından çarpıcı itiraf: Evde sürekli Türk dizisi izleniyor

Dünyaca ünlü oyuncudan Türk dizisi itirafı