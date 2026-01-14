Bakan Osman Aşkın Bak ile gençliğine yönelik yatırımların hayata geçirilmesi planlandı

Kütahya Valisi Musa Işın, Milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı, Mehmet Demir ve AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Kütahya'da gençliğe yönelik olarak 2026 yılında hayata geçirilmesi planlanan önemli yatırım projeleri ele alındı. Görüşmelerde, gençlerin barınma, spor ve sosyal yaşam imkanlarını güçlendirmeye yönelik projeler istişare edildi.

Bu kapsamda, Kütahya Germiyan Kampüsü'nde yapılması planlanan bin kişilik KYK kız öğrenci yurdu, Kütahya Merkez'de yüzme havuzlu Gençlik Merkezi, Simav ilçesinde Gençlik Merkezi ile İl Özel İdaresi aracılığıyla köylere kazandırılması planlanan 20 adet halı saha projeleri gündeme alındı. Söz konusu yatırımların, Bakan Osman Aşkın Bak'ın talimatları doğrultusunda 2026 yılı içerisinde yapımına başlanmasının planlandığı belirtildi.

Ayrıca Domaniç Topuk Yaylası'nda hayata geçirilmesi öngörülen Gençlik Kampı Projesi hakkında da değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyarette, Kütahya'da gençlerin barınmadan spora, sosyal hayattan eğitime kadar her alanda daha güçlü imkanlara kavuşması amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.

Görüşmenin sonunda, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür edilerek, planlanan yatırımların Kütahya'ya hayırlı olması temennisinde bulunuldu. - KÜTAHYA