Donald Trump: Ukrayna, Putin'in Türkiye'de müzakere yapılması talebini derhal kabul etmeli

Trump'tan ateşkes için Ukrayna'ya çağrı: Derhal kabul etmeli
Müsavat Dervişoğlu kutsal mekana makam aracıyla girdi

İYİ Parti liderinden kutsal mekanda tepki çeken hareket
Beşiktaş'ta Serdal Adalı yeniden başkan seçildi

Beşiktaş'ın yeni başkanı belli oldu
Ekonomi Koordinasyon Kurulu: Enflasyonla mücadele devam edecek

Ekonomi Kurulu toplandı! Dikkat çeken enflasyon mesajı

Kütahya'da Gençler Okuma ve İngilizce Yarışmasında Düzenlendi

Kütahya'da Gençler Okuma ve İngilizce Yarışmasında Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya Aile Derneği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliğiyle 'Gençler Okuyor' kitap okuma yarışması ve liseler arası İngilizce seviye tespit sınavı düzenledi. Yaklaşık bin öğrencinin katıldığı etkinlikte, başarılı olan 35 öğrenciye ödülleri takdim edildi.

Kütahya'da gençler kitap okudu, İngilizcede yarıştı

KÜTAHYA - Kütahya Aile Derneği tarafından, İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle ortaokullar arası "Gençler Okuyor" kitap okuma yarışması ve liseler arası ödüllü İngilizce seviye tespit sınavı düzenlendi. Yaklaşık bin öğrencinin katıldığı etkinliklerde başarılı olan 35 öğrenciye ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi.

Ortaokul öğrencileri arasında gerçekleştirilen kitap okuma yarışmasında 25, liseler arasında düzenlenen İngilizce sınavında ise 10 öğrenci ödüle layık görüldü.

Kütahya Aile Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Karakaş yaptığı açıklamada, "Gençler Okuyor projesi kapsamında yaklaşık 300 öğrencinin katılımıyla bir kitap okuma yarışması gerçekleştirdik. Aynı şekilde, İngilizce seviye tespit sınavımız da başarıyla tamamlandı. Her iki yarışmada dereceye giren toplam 35 öğrencimize ödüllerini takdim ettik. Gençlerimizin gelişimine katkı sunmak için projeler üretmeye ve destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Saidi Furkan Coşgun ise organizasyonun coşkulu bir atmosferde geçtiğini belirterek, "Bugün burada, ortaokullar arası 'Gençler Okuyor' yarışması ve liseler arası İngilizce sınavının ödül törenini gerçekleştirdik. Gençlerimiz kitap okuyarak ve sınavlara hazırlanarak önemli deneyimler kazandı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan öğrenciler, aileleri ve öğretmenler ödül töreninde büyük heyecan yaşarken, Kütahya Aile Derneği yetkilileri bu tür organizasyonların artarak devam edeceğini belirttiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN EFE - Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aylardır tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali sevenlerini üzdü

Kadir İnanır'ın son hali sevenlerini üzdü
Canlı anlatım! Beşiktaş-Adana Demirspor maçında üst üste goller

Maçta tempo inanılmaz! Mücadelede goller peş peşe geldi
Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek

Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek
Antalya'da vatandaşı darbeden 2 polis görevden uzaklaştırıldı

Tepki çeken görüntülerin ardından iki polis için harekete geçildi
Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek! Cuma günü Meclis'e geliyor

Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek! Cuma günü Meclis'te
Gidilecek gibi değil! Çeşme'deki tuvalet fiyatını gören gözlerine inanamadı

Çeşme'deki tuvalet fiyatını gören gözlerine inanamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.