Kütahya'da Gençler Okuma ve İngilizce Yarışmasında Düzenlendi

Kütahya'da gençler kitap okudu, İngilizcede yarıştı

KÜTAHYA - Kütahya Aile Derneği tarafından, İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle ortaokullar arası "Gençler Okuyor" kitap okuma yarışması ve liseler arası ödüllü İngilizce seviye tespit sınavı düzenlendi. Yaklaşık bin öğrencinin katıldığı etkinliklerde başarılı olan 35 öğrenciye ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi.

Ortaokul öğrencileri arasında gerçekleştirilen kitap okuma yarışmasında 25, liseler arasında düzenlenen İngilizce sınavında ise 10 öğrenci ödüle layık görüldü.

Kütahya Aile Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Karakaş yaptığı açıklamada, "Gençler Okuyor projesi kapsamında yaklaşık 300 öğrencinin katılımıyla bir kitap okuma yarışması gerçekleştirdik. Aynı şekilde, İngilizce seviye tespit sınavımız da başarıyla tamamlandı. Her iki yarışmada dereceye giren toplam 35 öğrencimize ödüllerini takdim ettik. Gençlerimizin gelişimine katkı sunmak için projeler üretmeye ve destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Saidi Furkan Coşgun ise organizasyonun coşkulu bir atmosferde geçtiğini belirterek, "Bugün burada, ortaokullar arası 'Gençler Okuyor' yarışması ve liseler arası İngilizce sınavının ödül törenini gerçekleştirdik. Gençlerimiz kitap okuyarak ve sınavlara hazırlanarak önemli deneyimler kazandı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan öğrenciler, aileleri ve öğretmenler ödül töreninde büyük heyecan yaşarken, Kütahya Aile Derneği yetkilileri bu tür organizasyonların artarak devam edeceğini belirttiler.