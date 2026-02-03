Haberler

Kütahya Sosyal Yardım ve Kültür Vakfı'ndan Geleneksel Kur'an-ı Kerim hatmi

Kütahya Sosyal Yardım ve Kültür Vakfı'ndan Geleneksel Kur'an-ı Kerim hatmi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya Sosyal Yardım ve Kültür Vakfı tarafından düzenlenen Kur'an-ı Kerim hatmi, Kütahya Merkez Kur'an Kursu öğrencileri tarafından okunan 3 hatim ile tamamlandı. Hatim duası Kütahya İl Müftüsü İrfan Açık tarafından yapıldı ve hatimler merhum hayırseverler ile vakfın değerli üyelerine ithaf edildi.

Kütahya Sosyal Yardım ve Kültür Vakfı tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Kur'an-ı Kerim hatmi, bu yıl da gerçekleştirildi.

Vakıf Başkanı İhsan Tunçoğlu, yaptığı açıklamada, hatmin Kütahya Merkez Kur'an Kursu öğrencileri tarafından okunan 3 hatim ile tamamlandığını belirtti. Hatim duasının ise Kütahya İl Müftüsü İrfan Açık tarafından yapıldı.

Okunan hatimler; vakfa bağışta bulunan merhum hayırseverler, ebediyete irtihal eden vakıf üyeleri ile Vakfın Bayanlar Kurulu Başkanlığı görevini uzun yıllar yürüten, ihtiyaç sahibi öğrencilere yaptığı örnek yardımlar, destekleri, asaleti ve tevazusu ile gönüllerde yer edinen Yıldız Güral ile merhume Şükrü Şeker ve Pakizer Yağman ithaf edildi.

Program sonunda, Başkan İhsan Tunçoğlu, hatimleri okuyan Müftülüğe bağlı Kur'an Kursu öğrencileri ile din görevlilerine, teşekkür ederek hediye takdiminde bulunuldu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
MHP lideri Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönmeli

Bahçeli'den çok konuşulacak Öcalan ve Demirtaş çağrısı
DEM Parti'den Bahçeli'nin Öcalan ve Demirtaş çağrısına ilk tepki

DEM Parti'den Bahçeli'nin Öcalan ve Demirtaş çağrısına ilk tepki

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü komedyen taklidini yaptığı ismin baskınına uğradı

Ünlü komedyen taklidini yaptığı ismin baskınına uğradı
Heidi Klum'un Grammy'deki çıplak illüzyonlu elbisesi 'Yok Artık' dedirtti

Heidi Klum'un çıplak illüzyonlu elbisesi "Yok Artık" dedirtti
Kız grubundan kan donduran zorbalık! İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular

"Gençlik nereye gidiyor?" dedirten görüntü
Fatih Ürek'in ailesiyle ilgili inanılmaz iddialar! Daha ölmeden neler yapmışlar neler

Fatih Ürek'in ailesinden büyük rezillik! Ölmeden neler yapmışlar neler
Ünlü komedyen taklidini yaptığı ismin baskınına uğradı

Ünlü komedyen taklidini yaptığı ismin baskınına uğradı
Fenerbahçe'nin bitti denilen Kante ve En-Nesyri transferleri iptal oldu

İki kötü haber birden! Bitti denilen transferler iptal oldu
İzmir'de evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti

Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti