ABD'de helikopterle uçak çarpıştı: 18 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

ABD'de yolcu uçağı ile askeri helikopter çarpıştı
Trump, ABD'yi sarsan uçak kazası sonrası kuleyi suçladı

ABD'yi sarsan kaza sonrası Trump suçluyu ilan etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kameralar önünde azarladığı vali, kayyum olarak atandı

Erdoğan'ın kameralar önünde azarladığı valiye önemli görev
Obruğa düşen sürücüyü kurtarma çalışmaları 2. günde sürüyor

Yol delindi sürücü içine düştü! Halka "Sifona az basın" uyarısı

Kütahya'da Gassal Kursu Büyük İlgi Görüyor

Kütahya'da Gassal Kursu Büyük İlgi Görüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya Nizamiye Camii'nde düzenlenen gassal kursu, cenaze hizmetleri konusunda önemli bilgiler sunarak vatandaşların ilgisini çekiyor. Kursiyerler, cenaze yıkama ve defin işlemleri gibi konularda eğitim alıyor.

Kütahya Nizamiye Camii'nde düzenlenen gassal kursu, vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor.

Kütahya Müftülüğü Merkez Kur'an Kursu yöneticisi Turhan Bayatlı, kursun cenaze hizmetlerine dair önemli bilgileri uygulamalı olarak aktardıklarını belirtti. Bayatlı, yaptığı açıklamada, "Kursiyerlerimiz, cenazeye nasıl hizmet edileceğini, gözlerin kapatılması, ellerin indirilmesi, ayakların bağlanması, karnın şişmemesi için demir konması, kefenlenme, yıkama ve defin işlemlerini öğreniyor. Bu kursa olan yoğun ilgi, gassallık konusunun öneminin toplumda yaygınlaştığını gösteriyor. Biz de bu hizmeti en iyi şekilde aktarmaya çalışıyoruz" dedi.

Kursa katılan kursiyerler, bu eğitim programının uzun zamandır bekledikleri bir fırsat olduğunu dile getirdi. Kursiyer Ömer Karaca, "Dört yıldır bu kursun açılmasını bekliyordum. Topluma hizmet etmek ve cenaze yıkamak için bu yolda ilerlemek istiyorum. Müftülüğümüze ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.

Kursiyer Fatih Kahraman, "İki yıldır bu kursa katılmayı istiyordum. Açıldığını duyunca çok sevindim. Turan Hocamız ve Halk Eğitim Merkezi yetkililerine teşekkür ederim. Cenaze yıkamayı bilmeyen birçok insan var. Ben de bu yüzden öğrenmeye karar verdim" ifadelerini kullandı.

Haftada bir saat ve 5 hafta sürecek olan kursu sonrası kursiyerlere sertifika verilecek. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Dünyaca ünlü otomotiv devi 28 yıl sonra logosunu değiştirdi
img

ABD'yi sarsan kaza sonrası Trump suçluyu ilan etti
img

Türkiye'de de çok satan patates cipsi piyasadan toplatılıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Provokatör Momika canlı yayın sırasında vurularak öldürüldü

Kuran yakan provokatör canlı yayın sırasında öldürüldü
Bütün kazancını gayrimenkule yatırmış! İşte Emrah'ın sahip olduğu ev sayısı

Sahip olduğu daire sayısı ve kira getirisi dudak uçuklattı
Öğretmenler artık 14 aylık eğitim için 400 bin TL alacak

Hem eğitim alıp hem 400 bin TL alacaklar
Bolu Belediyesi akraba çiftliğine dönmüş! Yeğene yardımcılık, geline müdürlük

Belediye akraba çiftliğine dönmüş! Yeğene yardımcılık, geline müdürlük
Süper Lig devinden Göztepe'ye Romulo için eşi benzeri görülmemiş teklif

Süper Lig devinden eşi benzeri görülmemiş teklif
Coca Cola'dan sonra bu kez de Lay's! Tehlikeli ürün ABD'de piyasadan toplatılıyor

Türkiye'de de çok satan patates cipsi piyasadan toplatılıyor

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.