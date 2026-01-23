Haberler

Kütahya'da genç çiftlere evlilik öncesi eğitim

Kütahya'da genç çiftlere evlilik öncesi eğitim
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi' projesi kapsamında evlilik kredisinden yararlanacak çiftler için 14. eğitim programını gerçekleştirdi. Eğitimde iletişim, yaşam becerileri, hukuk ve sağlık konuları ele alındı.

Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından, "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi" projesi kapsamında evlilik kredisinden yararlanacak genç çiftlere yönelik "Evlilik Öncesi Eğitim" programlarının 14'üncüsü gerçekleştirildi.

Toplam 8 çiftin katılım sağladığı eğitim programında; evlilikte iletişim ve yaşam becerileri, hukuk ve sağlık konularında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca proje kapsamındaki aşamalar ile başvuru sürecine ilişkin detaylar katılımcılarla paylaşıldı.

Eğitim programı, genç çiftlerin evlilik sürecine daha bilinçli ve sağlam adımlarla hazırlanmalarına katkı sağlamayı amaçlıyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Papel Elektronik Para'ya operasyon! TMSF kayyum olarak atandı, gözaltılar var

Dev şirkete şafak operasyonu! Kayyum atandı, gözaltılar var

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Günler sonra ortaya çıkan görüntü! Dev finaldeki penaltı tartışmaları daha da alevlenecek

Dev finaldeki penaltı tartışmaları daha da alevlenecek
YPG'li teröristlerin öldürdükleri sivilleri saydığı ortaya çıktı

Öldürdükleri insanlara yaptıkları kan dondurdu
Yıllardır şehir şehir arıyordu! Sonunda kardeşine verdiği sözü tuttu

Yıllardır şehir şehir arıyordu! Sonunda kardeşine verdiği sözü tuttu
Otobüste tartıştığı genci darbeden şüpheli yakalandı

Tekme tokat döverken haykırmıştı! Komutanın kim olduğu anlaşıldı
Günler sonra ortaya çıkan görüntü! Dev finaldeki penaltı tartışmaları daha da alevlenecek

Dev finaldeki penaltı tartışmaları daha da alevlenecek
Kiralamak için gitti, 17. kattan düşerek hayatını kaybetti

Kiralamak için gittiği boş daire sonu oldu
Binlerce tweet attılar! Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı fark yerdik' diyor

Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için "O olmasaydı fark yerdik" diyor