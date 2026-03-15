Bakan Çiftçi, Kütahya'daki iftar programına canlı bağlantı ile katıldı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kütahya'da düzenlenen iftar programında öğrencilere ve vakıf üyelerine Ramazan ayı ve yaklaşan bayram dolayısıyla tebriklerini iletti. DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ise Ramazan ayının önemine ve birlikteliğe vurgu yaptı.

Kütahya'da Birlik Vakfı tarafından düzenlenen iftar programına canlı bağlantı ile katılan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, öğrencilere ve vakıf üyelerine Ramazan ayı ve yaklaşan bayram dolayısıyla tebriklerini iletti.

Birlik Vakfı Kütahya Şubesi tarafından DPÜ Bedesten'de öğrenci ve vakıf üyelerine yönelik düzenlenen iftar programına İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi canlı bağlantı ile katıldı. Bakan Çiftçi, programda yer alan öğrenci ve vakıf üyeleri ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak'ın Ramazan ayını ve yaklaşan Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Programda ayrıca DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ile Birlik Vakfı Kütahya Şube Başkanı Ali İhsan Özdemir de konuşma yaptı. Programda konuşan Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Ramazan ayının Müslümanlar için büyük bir manevi değer taşıdığını ifade ederek, "Ramazan ayı takvimlerde sıradan günlerin geçtiği bir ay değildir. Bizim için mübarek bir aydır, 11 ayın sultanıdır. Her bir günü bizim için çok değerlidir. Ramazan ayının son günlerini yaşıyoruz ve Kadir Gecesi'nin içinde saklı olduğu günlerdeyiz. Rabbim hepimizi Kadir Gecesi'nin sırrına eriştirsin, ibadetlerimizi kabul etsin" dedi.

Kızıltoprak konuşmasında İslam coğrafyasında yaşanan savaş ve sıkıntılara da değinerek, Müslümanların yaşadığı tüm bölgelerde barış, özgürlük ve adaletin hakim olmasını temenni etti.

Ramazan ayının aynı zamanda birlik, dayanışma ve geleneksel değerlerin yeniden hatırlandığı bir dönem olduğunu belirten Rektör Süleyman Kızıltoprak, bu kapsamda Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahi ve geleneksel kültürel etkinliklerle Ramazan ruhunun yaşatılmaya çalışıldığını ifade etti.

Birlik Vakfı Kütahya Şube Başkanı Ali İhsan Özdemir ise zamanın hızlı geçtiğine dikkat çekerek özellikle üniversite öğrencilerine seslendi. Özdemir, öğrencilerin üniversite yıllarında kendilerinden sonra hatırlanacak izler bırakmalarının önemine vurgu yaparak, bunun sivil toplum faaliyetleri ve hayır çalışmalarıyla mümkün olabileceğini dile getirdi.

Özdemir, "Bir bakıyorsunuz birinci sınıf, bir bakıyorsunuz son sınıf. Önemli olan bu süre içinde gönüllerde bir iz bırakabilmektir. Bu da sivil toplum faaliyetleri ve hayır işleriyle mümkündür" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Netanyahu öldü mü? İddialara cevap geldi

Netanyahu öldü mü? Dünyanın konuştuğu iddiaya İsrail ilk yanıtı verdi

Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'den Tedesco kararı

Fenerbahçe'den Tedesco kararı
İran yeni hedefleri açıkladı: Bölgede bulunan ABD bağlantılı sanayi tesisleri vurulacak

İran vuracağı yeni hedefleri açıkladı! Bölgedeki tüm ülkeleri uyardı
Binlerce İsraillinin telefonuna aynı mesaj gitti: Ölmek isteyeceksiniz ama ölemeyeceksiniz

Binlerce İsrailliye aynı mesaj gitti: Ölmek isteyeceksiniz ama...
Bahçeli'den Lübnan için 'seçenekler tartışılsın' çağrısı: Beyrut düşerse bölgenin jeopolitik dengesi sarsılır

Bahçeli'den bombalar yağan ülke için "seçenekler tartışılsın" çağrısı
Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'den Tedesco kararı

Fenerbahçe'den Tedesco kararı
BBP lideri Destici, hem seçim tarihini hem de adaylarını açıkladı

Hem seçim tarihini hem de adaylarını açıkladı
Başkan adayı olacak mı? Sadettin Saran'dan çok konuşulacak sözler

Bu karara sevinen de var sevinmeyen de