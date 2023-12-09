Kütahya'da Akıl ve Zeka Oyunlarında Başarı Ödülleri Verildi

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesi Kaymakamı Büşra Güllü Özpınar, akıl ve zeka oyunlarında il birincisi ve Türkiye 16. olan öğrencileri ödüllendirdi. Kaymakam Özpınar, başarılı öğrencilere çeşitli hediyeler vererek tebrik etti.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesi Kaymakamı Büşra Güllü Özpınar, akıl ve zeka oyunlarında il birincisi ve Türkiye 16. olan öğrencileri ödüllendirdi.

Kaymakam Büşra Güllü Özpınar, Dumlupınar Başkomutan Mustafa Kemal Ortaokulu ve Gazi ilkokul öğrencilerinin akıl ve zeka oyunlarında il birincisi ve Türkiye 16. olan Yunus Emre Işık ile İl 3.'sü olan Halime Nur Doğan'a çeşitli hediyeler vererek öğrencileri tebrik etti. - KÜTAHYA