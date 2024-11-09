Kütahya'da Aday Din Görevlileri için Sabah Namazı Buluşması
Kütahya İl Müftülüğü, Evliya Çelebi Dini İhtisas Merkezi'ndeki aday din görevlileri ile sabah namazı buluşması düzenledi. İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, gençliğin önemini vurguladı ve kursiyerlere başarı dileklerinde bulundu.
Kütahya İl Müftülüğü tarafından, Evliya Çelebi Dini İhtisas Merkezi'nde eğitim gören aday din görevlilerinin katılımıyla Takvacılar Camii'nde sabah namazı buluşması gerçekleştirildi.
Namaz sonrasında İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, gençliğin ve okumanın önemine vurgu yaparak kursiyerlere yaklaşan ara sınavlarda başarılar diledi.
Program, yapılan dua ve çorba ikramının ardından sona erdi. - KÜTAHYA