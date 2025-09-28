Haberler

Kütahya'da 5,4 Büyüklüğünde Deprem: Vali Işın'dan Açıklama

Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremle ilgili Vali Musa Işın, şu ana kadar ciddi bir olumsuzluk bildirilmediğini açıkladı ve tüm ekiplerin sahada tarama yaptığı bilgisini paylaştı.

Depremle ilgili açıklama yapan Kütahya Valisi Musa Işın, "Şu ana kadar ciddi bir olumsuzluk bildirilmemiştir" dedi.

Saat 12.59'da merkez üssü Simav ilçesi olan 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kütahya Valisi Musa Işın, çevre illerden de hissedilen depremle ilgili açıklama yaptı. Vali Işın'ın açıklamasında, "Çok şükür şu ana kadar ciddi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. AFAD başta olmak üzere tüm kurumlarımızın ekipleri, sahada gerekli tarama ve incelemelere başlamış durumdadır. Vatandaşlarımızın güvenliği için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bu vesileyle depremden etkilenen kıymetli hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" ifadeleri yer aldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
