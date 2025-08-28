Kütahya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı İçin Bando Konseri Düzenlendi

Kütahya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı İçin Bando Konseri Düzenlendi
Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nın düzenlediği Zafer Bayramı etkinliğinde bando konseri, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Konserde marşlar seslendirilerek coşku dolu anlar yaşandı.

Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Tugay Bandosu konseri, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Bir AVM'de alışveriş yapan vatandaşların büyük beğeniyle izlediği konserde seslendirilen marşlar ve şarkılar, zaferin coşkusunu yaşattı. Konsere katılanlar eserlere hep birlikte eşlik ederken, o anları cep telefonlarıyla da kaydetti. Bando, konserin sonunda uzun süre alkışlandı. Vatandaşlar, konseri çok beğendiklerini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinliği Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş da izledi. - KÜTAHYA

