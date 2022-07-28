Kütahya'da 27 engelli çocuk için sünnet merasimi düzenlendi - Haberler

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Kütahya'da 27 engelli çocuk için sünnet merasimi düzenlendi

Kütahya'da 27 engelli çocuk için sünnet merasimi düzenlendi

Türkiye Sakatlar Derneği tarafından 27 engelli çocuk için sünnet merasimi düzenlendi.

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Türkiye Sakatlar Derneği tarafından 27 engelli çocuk için sünnet merasimi düzenlendi.

Programa; Vali Ali Çelik, Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Türkiye Sakatlar Derneği Kütahya Şube Başkanı Hatice Yakar, davetliler ve engelli yakınları katıldı.

Bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Ali Çelik, İyilikleri paylaştıkça, bir arada oldukça güzelleşiyor hayat. Bu güzel günde emeği geçen, maddi ve manevi katkı sunan herkese teşekkür ederim. Rabbim çocuklarımıza, gençlerimize hayırlı bir ömür nasip etsin" dedi.

Vali Çelik, daha sonra aileleri tebrik ederek çocuklara hediyelerini verdi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Milletvekili Kütahya Yerel Haberler

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