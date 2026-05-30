Hisarcık Yukarı Yoncaağaç köyünde şükür duası düzenlendi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Yukarı Yoncaağaç köyünde, 4 yıl aradan sonra 14. kez düzenlenen şükür duası etkinliğinde katılımcılara yemek ikram edildi, mevlit okunup dualar edildi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Yukarı Yoncaağaç köyünde geleneksel şükür duası etkinliği gerçekleştirildi.

Köy meydanında düzenlenen program öncesinde, köyde gönüllülerden oluşturulan iki kişilik yardım komitesinin köy halkından topladığı maddi desteklerle katılımcılara çorba, tas kebabı, pilav, ayran ve tatlı ikram edildi.

Köy Muhtarı Ömer Altın, 2020 yılında başlayan pandemi sürecinde 4 yıl ara verilen hayır yemeği etkinliğinin bu yıl 14'üncü kez şükür duası şeklinde düzenlendiğini belirtti. Altın, köyde 2009 yılından bu yana kaza ve belalara karşı yapılan hayır yemeği geleneğinin aralıksız sürdürüldüğünü ifade etti.

Etkinlik kapsamında din görevlileri tarafından dini sohbetler gerçekleştirildi, mevlit okunup ilahiler seslendirildi. Toplu olarak kılınan öğle namazının ardından şükür duası yapıldı.

Muhtar Ömer Altın, programa katılan ve katkı sunan herkese teşekkür ederek, "Şükür duamıza katılan ve katkıda bulunan herkesten Allah razı olsun" dedi. - KÜTAHYA

