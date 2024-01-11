Kütahya Belediye Başkanı TDMMB Kütahya Şubesini Ziyaret Etti

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TDMMB) Kütahya Şubesi'ni ziyaret etti.

TDMMB Kütahya Şube Başkanı Abdurrahman Yıldız'a misafirperverliği için teşekkürlerini ileten Başkan Işık, yapılacak projelerle ilgili fikir alışverişinde bulundu. Kütahya'ya katkı koyacak her türlü projeyi desteklediklerini ve desteklemeye devam edeceklerini belirten Başkan Işık, Sarı Konak Kültür ve Sanat Evi'nin Kütahya için önemli bir kazanım olduğunu söyledi. - KÜTAHYA