Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve eşi Fatma Işık, Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeliyle bir araya geldi.

Kütahya Belediye Başkanı Işık, Park ve Bahçeler Müdürlüğünü ziyaret etti

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve eşi Fatma Işık, Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeliyle bir araya geldi.

Ziyarette mesai arkadaşlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Başkan Işık, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda hazırlanan hijyen setlerini hediye etti. Mesai arkadaşlarıyla tek tek tokalaşıp işlerinde kolaylıklar dileyen Başkan Işık, Kütahyalılara hizmet etmenin onurunu ve gururunu yaşadıklarını belirterek bu bilinçle Kütahya'ya hizmet etmeye devam edeceklerini ifade etti. - KÜTAHYA