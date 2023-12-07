Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, polis memurunun ailesine taziye ziyaretinde bulundu
Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve eşi Fatma Işık, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yapan ve kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Ömer Uzuncaalan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Başkan Işık, aileye taziyelerini ileterek sabır diledi ve merhum polis memuruna Allah'tan rahmet diledi.
Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve eşi Fatma Işık, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yapan ve geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Ömer Uzuncaalan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Uzuncaalan ailesine taziyelerini ileten ve sabır dileyen Başkanı Işık, merhum polis memuruna Allah'tan rahmet diledi. - KÜTAHYA