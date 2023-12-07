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Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, polis memurunun ailesine taziye ziyaretinde bulundu

7 Aralık 2023 20:44 Son Güncelleme: 20:46 Abone Ol

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve eşi Fatma Işık, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yapan ve kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Ömer Uzuncaalan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Başkan Işık, aileye taziyelerini ileterek sabır diledi ve merhum polis memuruna Allah'tan rahmet diledi.