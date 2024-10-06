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Kütahya Barosu'nda Edip İlkay Sunay Yeniden Başkan Seçildi

Kütahya Barosu'nda Edip İlkay Sunay Yeniden Başkan Seçildi
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Kütahya Barosu'nun 48. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Avukat Edip İlkay Sunay, kullanılan 395 oy içinde 352'sini alarak güven tazeledi. Yeni yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyeleri de belirlendi.

Kütahya Barosu'nun 48. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Avukat Edip İlkay Sunay güven tazeledi.

546 avukatın bulunduğu Kütahya Barosu 48. Olağan Genel Kurulu'nda kullanılan 395 oyun 352'sini alan tek aday Edip İlkay Sunay, tekrar başkan seçildi. Yönetim Kurulu'nda Esin Özak Sezengöz, Özcan Tunç, Emel Karagöz Altınsoy, Dilek Aslan, Tuğba Toraman Kenan, Umahan Keskin, Nurhan Uluer, Deniz Özerdem Poshor, Ömer Turhan ve Reyhan Toker Atlı yer aldı. Baro Denetleme Kurulu'na Şerife Zişan Ersoy, Betül Kılıç ve Fatma Altay, TBB delegeliklerine ise Hasan Kılıç, Eda Eğmir Yüceer ve Mehmet Reha Akan seçildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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