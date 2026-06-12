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Yenipazar Gençlik Merkezi'nden Milli Park Gezisi

Yenipazar Gençlik Merkezi'nden Milli Park Gezisi
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Aydın'ın Yenipazar ilçesinde Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen 'Kuşakları Buluşturan Kuşadası Milli Park Gezisi'nde gençler ve büyükler bir araya gelerek keyifli bir gün geçirdi.

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen 'Kuşakları Buluşturan Kuşadası Milli Park Gezisi'nde gençler ve büyükler bir araya gelerek keyifli bir gün geçirdi.

Dünyaca ünlü Kuşadası Milli Parkı'nın eşsiz doğal güzellikleri arasında gerçekleştirilen gezi, katılımcılara hem dinlenme hem de farklı kuşakların deneyimlerini paylaşma fırsatı sundu.

Etkinlik boyunca katılımcılar milli parkın doğal ve tarihi zenginliklerini keşfederken, çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetlerle de unutulmaz anlar yaşadı. Gençler, büyüklerinin tecrübelerinden faydalanma imkanı bulurken; büyükler de gençlerin enerjisi ve bakış açılarıyla güzel bir gün geçirdi.

Yenipazar Gençlik Merkezi yetkilileri, kuşaklar arası iletişimi güçlendirmeyi amaçlayan bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirterek, katılım sağlayan tüm vatandaşlara teşekkür etti. Yenipazar'ın yaşlı bireyleri de gençlerle güzel bir gün geçirmenin mutluluğunu emeği geçenlere teşekkür ederek karşılık verdi. Gezi, Yenipazar Gençlik Merkezi Müdür Vekili Yunuş Şahin'in öncülüğünde gerçekleştirilen gezi, çekilen hatıra fotoğrafları ve güzel hatıralarla sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıFatih Kılıç:

kuşadası milli parkına gezi fena fikir değil ama yerel halktan birileri de işinden çıkıp katılabilse eğer

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Haber YorumlarıHasan Ulaş Yeşilyurt:

eski zamanımda böyle organizasyonlar hiç olmuyordu şimdi güzel şeyler oluyor doğrusu

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Haber YorumlarıMustafa Aydın:

ya bu geziye ne kadar para harcandı acaba bizim ülkede böyle şeyler yapılırken komşulardaki gençlik merkezleri daha iyi imkanlarla donanımlı olmuş birkaç yıl öncesinden bunu görebilirdik

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