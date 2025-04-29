Kuşadası'ndaki Öğrenciler Gıda İsrafına Dikkat Çekmek İçin Proje Geliştirdi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, özel bir okulun 4'üncü sınıf öğrencileri 'İsraf Savaşçıları' adını verdikleri projeyi geliştirip, içerisinde artan yiyeceklerle yapılabilen yemek tariflerinin olduğu bir dergi hazırladı. Dergiyi, velilere satacak olan öğrenciler, elde edecekleri geliri de askıda ekmek uygulamasına bağış yapmak için kullanacak.

Kuşadası'nda özel bir okulun 4-C Sınıfı öğrencileri, gıda israfına dikkat çekmek amacıyla yaklaşık 1 hafta önce 'İsraf Savaşçıları' adını verdikleri bir proje başlattı. Bu kapsamda öğrenciler Tuana Sürgen, Pars Ata Türker, Emil Cangül, Ela Koç, Sude Nur Özturan ve Mert Hancıoğlu, artan yiyeceklerin kullanılmasıyla hazırlanabilecek kendi yemek tariflerinden oluşan bir dergi hazırladı. Sınıf öğretmenlerinin de destek verdiği 6 öğrenci, yemek tarifi dergisini velilere satacak. Elde edecekleri gelirle de Kuşadası'ndaki fırın ve pastanelerde askıda ekmek uygulamasına bağışta bulunacak.

Dergide, artan pilav ve yoğurtan çorba, çilek ve muzdan da meyveli süt yapma tarifinin bulunduğunu belirten Emil Cangül, "Bugün dünyada çok fazla gıda israfı var. Fakir ülkelerdeki insanlar yiyecek yemek bulmakta zorluk çekiyor. Projemizde bunlara dikkat çekmeyi hedefledik" dedi.

Tuana Sürgen ise, "Yemek tarifi dergisinde benim de bayat ekmekten yapılan pizza ve puding tarifim var. Geleceğimizi korumak için başta gıda olmak üzere her türlü kaynağı doğru kullanmak zorundayız" diye konuştu.

4-C sınıfının öğretmeni Melis Kolay da, "Öğrencilerim 4'üncü sınıfı bitirme projesi olarak bu konuyu işlemeyi seçti. Proje ayrıca askıda ekmek uygulamasına da dikkat çekmeyi amaçlıyor" dedi. - AYDIN