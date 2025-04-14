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Kuşadası'nda Okul Gezisi Öncesi Servis Araçları Kontrol Edildi

Kuşadası'nda Okul Gezisi Öncesi Servis Araçları Kontrol Edildi
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, jandarma ekipleri okul gezisi için yola çıkacak öğrencilere yönelik servis aracı kontrolleri yaparak güvenlik önlemleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri okul gezisi kapsamında geziye çıkacak olan öğrencilerin güvenliği için servis aracı kontrol edilerek uyulması gereken kurallar ve emniyet kemeri konusunda bilgilendirme yapıldı.

Mustafa Kemal İlköğretim Okulu öğrencilerini taşıyacak olan servis aracı gezi öncesinde jandarma ekiplerince kontrol edildi. Kontrollerin ardından öğrenciler, öğretmenler ve servis şoförüne yönelik kısa bir bilgilendirme yapıldı. Trafik jandarması ekipleri tarafından yapılan bilgilendirmede emniyet kemeri kullanımı, araç içerisinde dikkat edilmesi gereken kurallar ve tehlikeli durumlara karşı alınması gereken önlemler aktarıldı. - AYDIN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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