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Kuşadası'nda Hayvan Mezarlığına Bin 273 Evcil Hayvan Defnedildi

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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in 5 yıl önce kente kazandırdığı Can Dostlar Defin Alanı'na bugüne kadar bin 273 evcil hayvan defnedildi. Mezarlık, istenildiği zaman ziyaret edilebiliyor.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in 5 yıl önce Can Dostlar Defin Alanı adıyla kente kazandırdığı hayvan mezarlığına bugüne kadar bin 273 evcil hayvan defnedildi. Arzu eden hayvan sahiplerinin kaybettikleri can dostları için mezar taşı yaptırabildiği Can Dostlar Defin Alanı, istenildiği zaman ziyaret de edilebiliyor.

Başkan Ömer Günel'in hayvan severlere verdiği söz üzerine, göreve geldiği 2019 yılının Eylül ayında açtığı Can Dostlar Defin Alanı kentte önemli bir ihtiyacı giderdi. Yeniköy yolu üzerinde 700 metrekarelik alanın Can Dostlar Defin Alanı adıyla sahipli evcil hayvanlar için mezarlık olarak düzenlenmesini sağlayan Başkan Ömer Günel, bu adımı ile uzun yıllar boyunca aynı evi paylaştığı evcil hayvanını kaybeden ve defnedecek alan sıkıntısı çeken hayvan sever kent sakinlerini çok sevindirdi.  Yaşamını yitiren evcil hayvan sahiplerinin Kuşadası Belediyesi'nin iletişim merkezi olan Güvercin Masa'ya başvurarak 'Hayvan Gömü Formu' doldurmasının yeterli olduğu Can Dostlar Defin Alanı'nda defin işlemleri belediye görevlileri tarafından ücretsiz olarak yapılıyor.

Açıldığı 2019 yılından bu yana bin 182'si köpek, 683'ü kedi, 6'sı tavşan, 2'si hamster olmak üzere toplam bin 273 sahipli evcil hayvanın defnedildiği Can Dostlar Defin Alanı, evcil hayvan sahipleri tarafından istenildiği zaman ziyaret edilebiliyor ve dileyen hayvan sahibi kaybettiği can dostu için mezar taşı yaptırabiliyor. Sahipsiz sokak hayvanları için ayrı bir bölümün de bulunduğu Can Dostlar Defin Alanı'nın temizliği ve bakımı, Kuşadası Belediyesi ekipleri tarafından her gün düzenli olarak yapılıyor.

Kaynak: ANKA / Yerel

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