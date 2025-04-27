Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü duyurdu
Naci Görür'den Elazığ depremi sonrası rahatlatan açıklama: Hemşerilerim rahat olsun

Naci Görür'den Elazığ depremi sonrası yüreklere su serpecek açıklama
Elazığ'daki depreme düğün salonunda yakalanan kadın baygınlık geçirdi

Depreme düğünde yakalanan kadın baygınlık geçirdi! İşte o anlar
Elazığ'daki depremin şiddeti araç galerisinin görüntülerine yansıdı

Elazığ'daki depremin şiddeti bu görüntülerde

Kuşadası'nda Gazze İçin Yürüyüş Düzenlendi

Kuşadası'nda Gazze İçin Yürüyüş Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen yürüyüşte, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekilerek İsrail protesto edildi. Katılımcılar, 'Gazze yalnız değil' ve 'Özgür Filistin' sloganları attı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen yürüyüşte Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekilerek, İsrail protesto edildi.

Yüzlerce kişinin katıldığı yürüyüş, Kuşadası Marina önünden başladı. Filistin bayrakları ve "Gazze yalnız değil", "Özgür Filistin" yazılı pankartlarla yürüyüşe katılan vatandaşlar, sık sık İsrail aleyhine sloganlar attı. Bazı vatandaşlar da yürüyüş yapanlara alkışlarla destek verdi. Yürüyüş, el heykeli önünde yapılan basın açıklaması ile sona erdi.

Kuşadası Filistin Platformu adına konuşan Hüseyin Kara, İsrail'in Gazze'de aylardır sürdürdüğü saldırılarla binlerce sivilin hayatını kaybettiğini, çocukların, kadınların ve yaşlıların hedef alındığını belirterek, "Gazze'de yaşananlar bir savaş değil, açık bir insanlık suçudur. Filistin halkı temel insan haklarından mahrum bırakılmakta, dünya kamuoyu ise bu zulme sessiz kalmaktadır. Buradan bir kez daha çağrımızı yineliyoruz: Gazze yalnız değildir, Filistin halkı yalnız değildir. Tüm dünya halklarını adaletin ve insan onurunun yanında durmaya davet ediyoruz" dedi.

Açıklamanın ardından saldırılarda yaşamını yitiren Filistinliler için dua edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.