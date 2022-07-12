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Kuşadası'nda bayramda eğlence tavan yaptı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kuşadası'nda bayramda eğlence tavan yaptı

9 Günlük bayram tatili fırsat bilen yerli ve yabancı turistler plaj ve su parklarını doldururken geceleri de eğlence mekanlarını doldurdu.

9 Günlük bayram tatili fırsat bilen yerli ve yabancı turistler plaj ve su parklarını doldururken geceleri de eğlence mekanlarını doldurdu.

9 günlük Kurban Bayramı tatilinde Kuşadası'nda konaklama turizminde yüzde 90 doluluk oranı yakalanması, en çok eğlence sektörüne yaradı. Bayramın ilk gününden itibaren Plaj ve su parklarını dolduran turistler geceleri de Kuşadası'nın gözde eğlence mekanları doldurdu.

Tatil için Kuşadası'nı tercih edenlerin büyük bir kısmı, Kuşadası'nın eğlence yerleriyle ünlü Barlar Sokağı, Setur Marina AVM, Kaleiçi'ndeki çok sayı da ki bar, disko ile civar il ve ilçelerden eğlenmeye gelenlerle dolup taştı.

Özellikle Setur Marina AVM, Kaleiçi ve Barlar Sokağı'nda tüm eğlence yerleri tıklım tıklım dolarken, Kuşadası'nın dünyaca ünlü barlar sokağındaki dikkat çekici yoğunluk yaşandı. Tatilcilerin bir kısmı canlı müzik yapan barları tercih ederken, eğlence sınır tanımadı. Tatil için Kuşadası'nı tercih eden Nuray Göze, "İzmir'den geldim, Kuşadası her geldiğim de bir başka güzel buluyorum, bu sene daha fazla kalabalık geldi herkesin Bayramını kutluyorum" dedi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kurban Bayramı Kuşadası su Yerel Haberler

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