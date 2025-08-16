Kuşadası Milli Park'ta Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Farkındalık Etkinliği

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Milli Park'a gelen ziyaretçilere, kadına yönelik şiddet ve KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldı. Jandarma personeli, şiddetle mücadele ve koruyucu tedbirler hakkında bilgiler verdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ve Kuşadası Kavaklı Jandarma Karakol Komutanlığı personellerince, Kuşadası Milli Parkları ziyarete gelen vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak, şiddetle mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla Kadın Destek Uygulaması (KADES) ve 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun hakkında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Vatandaşlara, "KADES uygulamasının kullanımı, indirme ve acil durumlarda bildirim yöntemleri" detaylı olarak anlatılırken, 6284 Sayılı Kanun kapsamında şiddet mağdurlarının sahip olduğu haklar, koruyucu ve önleyici tedbirler hakkında bilgi verildi. Durumsal farkındalık oluşturmak amacıyla ayrıca broşür dağıtıldı, vatandaşların soruları yanıtlandı. - AYDIN

