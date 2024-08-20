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Kuşadası Limanı'na Beş Kruvaziyer Gemisi Yanaştı

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Aydın'ın gözde ilçesi Kuşadası Limanı'na aynı anda beş farklı kruvaziyer gemisi yanaşarak ilçeye adeta turist yağdırdı. Gemilerde toplam 5 bin 989 turist ve 2 bin 448 mürettebat bulunuyor.

Aydın'ın gözde ilçesi Kuşadası Limanı'na aynı anda beş farklı kruvaziyer gemisi yanaşarak ilçeye adeta turist yağdırdı.

Sabah saatlerinde Bahama Bayraklı SeaDream, Hollanda Bayraklı Oosterdam, Malta Bayraklı Celestal Discovery ve L'Austral ile yine Malta Bayraklı Celebrity İnfinity adlı beş kruvaziyer, limana demirledi. Gemilerde toplam 5 bin 989 turist ve 2 bin 448 mürettebat bulunuyor.

Akdeniz'in en hareketli limanlarından biri olan Kuşadası, bu sayılarla bir kez daha turizmde ne kadar önemli bir role sahip olduğunu gösterdi. Gelen turistler, Efes Antik Kenti, Meryem Ana Evi ve ilçenin diğer tarihi ve doğal güzelliklerini gezerek unutulmaz bir tatil deneyimi yaşayacak. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kuşadası Limanı Kuşadası turist Turizm Yerel Güncel Haberler

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