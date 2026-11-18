Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, Roman vatandaşların sağlık okuryazarlığının artırılması, sosyal ve kültürel alanlarda desteklenmesi ve kamu hizmetlerine erişim konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla mahallede toplantı gerçekleştirdi.

Kaymakam İbrahim Keklik'in katılımıyla düzenlenen toplantıda; Roman Saha Koordinatörü, İlçe Sağlık Müdürü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü, Halk Eğitim Merkezi Müdürü, mahalle muhtarı ve görevli personel bir araya geldi. Vatandaşların ihtiyaçları değerlendirildi. Toplantıda Roman vatandaşların sağlık okuryazarlığı düzeyinin yükseltilmesi, sosyal ve kültürel faaliyetlerle desteklenmesi ve kamu kurumlarının sunduğu hizmetler hakkında bilgilendirilmesi konuları ele alındı. İlgili kurumların mahallede yürütebileceği çalışmaların değerlendirildiği görüşmede, vatandaşların ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve bu ihtiyaçlara yönelik kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesi üzerinde duruldu. Toplantının, Roman vatandaşların kamu hizmetlerinden daha etkin yararlanmasına ve mahalledeki sosyal destek çalışmalarının güçlendirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı