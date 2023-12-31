Kuşadası Belediyesi'nin Güvercin Masa'sı 2023 yılında 126 bin 788 başvuru aldı

Memnuniyet odaklı çalışma anlayışı, profesyonel ve güler yüzlü ekibi ile kent sakinlerinin sorunlarına çözüm üretmek için 7/24 hizmet veren Kuşadası Belediyesi'nin iletişim merkezi Güvercin Masa, 2023 yılında toplam 126 bin 788 başvuru aldı. Vatandaşlarla belediye arasında köprü vazifesi gören Güvercin Masa ekibinin yıl boyunca gösterdiği özverili çalışma takdirle karşılandı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in göreve gelmesinin ardından 'vatandaş memnuniyeti odaklı' hizmet anlayışı doğrultusunda yeniden yapılandırılan, kadrosu ve teknik ekipmanı güçlendirilen Güvercin Masa, çalışmalarını 2023 yılında da sürdürdü. Başvuru masası, 7/24 hizmet veren çağrı merkezi, talepleri ilgili birimlere anında ileten koordinasyon birimi ve vatandaşları evlerinde ziyaret eden gezici ekibi ile Güvercin Masa, geride bıraktığımız yılda toplam 126 bin 788 başvuru aldı.

Bu başvurulardan 23 bin 604'ü başvuru masası, 68 bin 514'ü çağrı merkezi, 1387'si gezici ekipler ile 33 bin 283'ü e-posta, whatsapp hattı ve sosyal medyadan yapıldı. Vatandaşların taleplerini ilgili birimlere ve dış kurumlara ileterek gelen cevaplar ile ilgili olarak olumlu ya da olumsuz geri dönüş yapan Güvercin Masa Koordinasyon Merkezi ise bir yıllık süre içerisinde 119 bin 964 başvuruya ilişkin dönüş sağladı.

"Gezici ekip her gün farklı bir mahallede"

Kuşadası Belediyesi'nin sorunların yerinde tespitini sağlamak amacıyla Güvercin Masa bünyesinde kurduğu gezici ekip vatandaşları evlerinde ziyaret ederek mahallelerde yaşanan sorunları yerinde belirlemeye devam ediyor. Gezici ekip, her gün Kuşadası'nın farklı bir mahallesine giderek yaptığı ev ziyaretlerinde vatandaşlarla yüz yüze iletişim kuruyor. Gezici ekibin verdiği hizmet, Kuşadalılar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanıyor. Görüşmelerde gezici ekip personeli tarafından mahalle sakinlerinden gelen şikayet ve taleplerle ilgili başvuru formları oluşturuluyor. Anında ilgili birimlere iletilen formlar sayesinde yola çıkan ekipler, vakit kaybetmeden bölgedeki aksaklığa müdahale ediyor. - AYDIN