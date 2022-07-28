Kuşadası Belediyesi, Karpuzlulu Çocukları Ağırladı

Kuşadası Belediyesi, CHP Parti Okulu tarafından yaşama geçirilen "Mavi Hayaller" isimli sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Aydın'ın Karpuzlu ilçesinden gelen çocukları misafir etti.

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde yaşayan 7 ile 14 yaşları arasındaki 16 çocuk, CHP Parti Okulu'nun yaşama geçirdiği "Mavi Hayaller" projesi dolayısıyla ilk kez Kuşadası'na geldi. Güne, Başkan Ömer Günel'le öğle yemeği yiyerek başlayan çocuklara Proje Koordinatörleri Aytaç Toker, Okan Kılıç, Nurten Üstün, Leyla Uygun ve Proje Danışmanı Fulya Üstündağ'ın eşlik etti.

Öğle yemeğinden sonra çocuklar; Kuşadası Belediyesi Necati Korkmaz Mikro Minyatür Merkezi, Mineral ve Fosil Müzesi ve SEYAKMER Dijital Çocuk Kütüphanesi'ni gezdi. Güvercinada Kalesi'ni de dolaşan çocuklar son olarak tekne turuna çıktı.

Başkan Ömer Günel, Karpuzlu'dan gelen çocukları misafir etmekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Karpuzlu'dan gelen küçük misafirlerimiz şimdiye kadar Kuşadası'nı hiç görmemiş. Yüzlerini bir nebze olsa da güldürebildiysek ne mutlu bize. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız" diye konuştu.