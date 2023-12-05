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Kuşadası Belediyesi İhtiyaç Sahibi Çocuklara Beslenme Çantası Desteği Sağlıyor

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Kuşadası Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin 6-14 yaş aralığındaki çocuklarının beslenme çantalarını doldurmaya devam ediyor. Destek paketleri içerisinde çocukların ara öğün ihtiyacını karşılayacak gıda ürünleri bulunuyor.

Kuşadası Belediyesi, kentte yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin 6-14 yaş aralığındaki çocukların beslenme çantalarını doldurmaya devam ediyor. 2023-2024 eğitim-öğretim yılı boyunca devam edecek destek paketlerinde, çocukların ara öğün ihtiyacını karşılayacak gıda ürünleri bulunuyor.

Sosyal belediyecilik alanında yürüttüğü çalışmalarla ihtiyaç sahibi ailelere desteğini sürdüren Kuşadası Belediyesi, Başkan Ömer Günel öncülüğünde 6-14 yaş arası ilk ve ortaokul öğrencilerinin ara öğün ihtiyacını karşılamak amacıyla geçtiğimiz eğitim-öğretim yılında yaşama geçirilen beslenme çantası desteği bu yıl da devam ediyor. İhtiyaç sahibi ailelerin çocukları için hazırlanan ve içerisinde çiğ kuruyemiş, mevsim meyveleri, meyve suyu, su, süt ve sandviç ekmeğinin yer aldığı beslenme çantaları her hafta düzenli olarak belirlenen ailelere ulaştırılıyor. Veliler, belirlenen noktalara gelerek beslenme çantalarını Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü görevlilerinden teslim alıyor.

Gelişme çağındaki çocukların dengeli beslenme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hayata geçirilen beslenme çantası desteğinden yararlanmak isteyen aileler, başvurularını Güvercin Masa hattı aracılığıyla yapabiliyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kuşadası Belediyesi Ömer Günel Yerel Güncel Haberler

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