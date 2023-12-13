Kuşadası Belediyesi İhtiyaç Sahibi Ailelere Soba Yardımı Yapıyor

Kuşadası Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere soba yardımında bulunuyor. Başkan Ömer Günel öncülüğünde gerçekleştirilen sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında, Kuşadalılara sıcak çorba ikramı yapıldıktan sonra şimdi de soba dağıtımı başladı. Yardımlar, Güvercin Masaya yapılan başvurular ve muhtarlıklardan alınan bilgiler doğrultusunda ihtiyaç sahibi ailelere düzenli olarak ulaştırılıyor.

Kuşadası Belediyesi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, ihtiyaç sahibi ailelere soba yardımında bulunuyor.

Kuşadası Belediyesi, hemşehrilerinin kış şartlarını en kolay biçimde atlatabilmesi için gerekli tedbirleri almayı sürdürüyor. Başkan Ömer Günel öncülüğünde yaşama geçirilen sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında kentin farklı noktalarında Kuşadalılara sıcak çorba ikramında bulunan Kuşadası Belediyesi, ihtiyaç sahibi aileler için soğuk kış günlerinde yaptığı odun ve kömür yardımından sonra şimdi de soba dağıtımına başladı. Güvercin Masaya yapılan başvurular sonrası belirlenen ihtiyaç sahibi hanelere sobalar, dağıtımın ilk gününde Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ulaştırıldı. Sobalarını teslim alan aileler, Başkan Ömer Günel'e teşekkür etti.

Ekiplere soba yardımında eşlik eden Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, "Başkanımız Ömer Günel'in sosyal belediyecilik alanında belirlediği kriterler doğrultusunda kentimizde çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Yardımlarımızı Güvercin Masaya yapılan başvurular ve muhtarlıklardan aldığımız bilgiler doğrultusunda belirlediğimiz ihtiyaç sahibi ailelere düzenli olarak ulaştırıyoruz. Maddi açıdan zor durumda olan hemşehrilerimize birçok farklı alanda destek olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - AYDIN