Kuşadası Belediyesi Eski Başkanı Lütfi Suyolcu Ölümünün 28. Yılında Anıldı

Kuşadası'nın belediye eski başkanlarından Lütfi Suyolcu, 28. ölüm yıl dönümünde Tarihi Kervansaray'da düzenlenen bir törenle anıldı. Suyolcu'nun ailesi ile sevenlerinin katıldığı törende Lütfi Suyolcu Onur Ödülü AKUT Arama Kurtarma Derneği Kuşadası Ekip Lideri Tağmaç Saraçoğlu'na verildi.

16 Mayıs 1995 tarihinde evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Kuşadası'nın eski belediye başkanlarından Mustafa Lütfi Suyolcu, ölümünün 28'inci yılında unutulmadı. Suyolcu anısına Tarihi Kervansaray'da bir anma töreni düzenlendi. Törene Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, Belediye Meclis Üyeleri, Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) Başkanı Levent Köylü, Lütfi Suyolcu'nun eşi Hülya Suyolcu, kızı Çiğdem Suyolcu ve oğlu Çağrı Suyolcu ile sevenleri katıldı. Gelenekselleşen Lütfi Suyolcu Onur Ödülüne ise bu yıl depremlerde gösterdikleri başarı nedeniyle AKUT Arama Kurtarma Derneği Kuşadası Ekip Lideri Tağmaç Saraçoğlu layık görüldü.

Saraçoğlu'na ödülü Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Onur Ödülü Seçici Kurulu üyeleri Murat Saraç, Rıdvan Kavi ve Çiğdem Suyolcu tarafından verildi. Törene telefonla bağlanan Onur Ödülü Seçici Kurulu Başkanı Fatih Portakal, Lütfi Suyolcu'nun Kuşadası'nda görev yapan en değerli başkanlardan birisi olduğunu belirterek "Lütfi Suyolcu'nun kente önemli hizmetlerde bulunan çok iyi bir belediye başkanı olduğu kadar her zaman halkıyla iç içe olan ve çok sevilen bir belediye başkanı olduğunu da biliyoruz. Merhum Suyolcu'nun anısını yaşatmak üzere verilen bu ödülün seçici kuruluna başkanlık etmekten onur duyuyorum" dedi.

Törende konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, depremlerin ardından gerçekleşen arama kurtarma faaliyetleri sırasında gösterdikleri kahramanlık ve başarı nedeniyle tüm AKUT üyelerine teşekkür ederek "Türkiye'nin en önemli ve profesyonel sivil toplum örgütlerinden olan AKUT'un depremlere en hızlı şekilde nasıl müdahale ettiğine hep birlikte tanıklık ettik. Kuşadası Belediyesi olarak bizler de her zaman onların yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. AKUT'un afetlere hızlı ve koordineli biçimde müdahale edebilmesi amacıyla kuracak olduğumuz Acil Müdahale Koordinasyon Merkezi için kendilerine yer tahsisinde bulunduk. Öte yandan kentimizde yaşanabilecek afetlere karşı belediye çalışanlarımız arasında oluşturduğumuz arama kurtarma timinin eğitim çalışmalarını da AKUT desteği ile sağlıyoruz" dedi. Lütfi Suyolcu'nun Kuşadası için büyük değer taşıyan çok önemli bir isim olduğunu belirten Başkan Ömer Günel "Şu anda yapımı sürmekte olan Kent Meydanımıza Lütfi Suyolcu'nun ismini vererek anısını sonsuza kadar yaşatacağız" dedi.

Lütfi Suyolcu'nun kızı Çiğdem Suyolcu ise aradan geçen 28 yılda babasına duyduğu sevgi ve özlemin hiç azalmadığını belirterek "Babamın anısına sahip çıkıldığını görmek bizler için mutluluk verici. Yapılacak olan Kent Meydanı'na babamın adının verilecek olması da bizleri gururlandırdı. Başkanımız Ömer Günel'e gösterdiği vefa örneği için bir kez daha teşekkür etmek istiyorum" dedi. - AYDIN