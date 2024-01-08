Kuşadası Belediyesi Değirmendere Mahallesi'nde yeni yollar kazandırıyor

Kuşadası Belediyesi, kente yeni yollar kazandırmaya devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yol yapım çalışmalarını son 5 yılda 30 milyon 523 bin TL'lik yatırım yaptığı Değirmendere Mahallesi ile sürdürüyor.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in göreve gelmesiyle kent genelinde başlatılan alt ve üst yapıyı yenileme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Son 5 yılda kent geneline 1 milyon 525 bin metrekare, Değirmendere Mahallesi'ne ise 30 milyon 523 bin TL'lik yatırımla 99 bin 483 metrekare yeni yol kazandıran Kuşadası Belediyesi, iki sokakta daha yol yapım çalışmasına başladı. Farklı mahallelerde eş zamanlı olarak yürütülen yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 1177 metrekarelik alanı kapsayan birbiri ile bağlantılı 3668 ile 3615 sokaklara kilit parke taşı döşemeyi sürdüren ekipler, bölgeye 1.009 metre de bordür döşeyecek. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yoğun mesaisi ile yapım çalışmaları tamamlanacak olan sokaklar, kısa süre içerisinde kullanıma açılacak.