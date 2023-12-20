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Kuşadası Belediyesi Altyapı Çalışmalarını Tamamlıyor

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Kuşadası Belediyesi, kentte altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yolları hızlı bir şekilde onarıyor. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, yol yapım, bakım ve onarım işlerine devam ediyor. Ayrıca vatandaşların talepleri doğrultusunda asfalt, parke taşı ve kaldırım tamiratı yapılıyor.

Kuşadası Belediyesi, kentte ilgili kurumlarca altyapıları yenilenen noktalarda üstyapı bakım ve onarım işlerini vakit geçirmeden tamamlıyor. Bu kapsamda elektrik, su, telefon, internet ve doğal gaz çalışmaları nedeniyle bozulan yollar anında onarılıyor.

Kentin farklı mahallelerinde alt ve üstyapıyı yenileme çalışmalarını kesintisiz sürdüren Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, belirlenen program dahilinde yol yapım, bakım ve onarım işlerine de devam ediyor. Bu kapsamda AYDEM, ASKİ, Türk Telekom ve ENERYA gibi kurumların çalışmalarından kaynaklı olarak yollarda ve kaldırımlarda oluşan bozulmalar anında gideriliyor. Ayrıca vatandaşlardan gelen talep ve Güvercin Masa'ya yapılan başvurular doğrultusunda programa alınan bölgelerde de asfalt, parke taşı ve kaldırım tamiratı çalışmaları yürütülüyor.

Acil Müdahale Birimlerinin de katıldığı çalışmalarda, ekiplerin Kuşadası'nda meydana gelen sorunları en kısa süre içerisinde gidermek için gösterdiği çaba ve harcadığı mesai vatandaşlar tarafından takdirle karşılanıyor. Geçtiğimiz hafta kentin 68 farklı noktasında çalışma yürüten ekipler, bu hafta ise şu ana kadar Kadınlar Denizi Mahallesi Grup Sitesi önünde asfalt yol yaması, Türkmen Mahallesi, Ege Mahallesi Tütüncüler Kavşağı, Değirmendere Mahallesi 3669 Sokak ve Yıldırım Caddesi'nde kaldırım, kilit parke taşı ve bordür tamiratı yaptı.

Kaynak: ANKA / Yerel

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