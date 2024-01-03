Çanakkale Savaşı Gazisi Şükrü Ulus Adına Çeşme Yapıldı

Çorum'un Alaca İlçesinde Şükrü Ulus adında bir hayırsever Çanakkale Savaşı Gazisi olan dedesi Anafartalar Kahramanı Gazi Şükrü Ulus adına Dumlupınar İlkokulu'nun bahçesine çeşme yaptırdı.

Öğrenciler için okul bahçesine yaptırılan çeşmenin açılışına Alaca Kaymakamı Hicabi Aytemur, Jandarma Komutanı Uğur Gürsoy, Emniyet Müdürü Uğur Kırıkçı, İlçe Milli Eğitim Müdürü, Ahmet Çaylak ve Şehitler Aileleri ve Gaziler Dernek Başkanı Zeki Dilmen katıldı.

Okul Bahçesine yapılan çeşmenin üzerine Aşk olsun içenlere, rahmet olsun hakka göçenlere yazıldı. Açılışın ardından okul yönetimi tarafından öğretmenler odasında protokole çeşitli ikramlarda bulunuldu. - ÇORUM