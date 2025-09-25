Haberler

Kürtlerin Tarih Boyu Rolü ve Geleceğe Dönük İşbirliği Önerileri

Kürtlerin Tarih Boyu Rolü ve Geleceğe Dönük İşbirliği Önerileri
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Hüseyin Şeyhanlıoğlu, Kürtlerin İslam dünyasındaki tarihi rolü ve gelecekte Türk, Kürt, Arap ve Acemler arasında kurulabilecek Bereketli Hilal İttifakı'nın önemini vurguladı. Tarih boyunca önemli mücadeleler verdiklerini belirten Şeyhanlıoğlu, işbirliğinin gerekliliğini ifade etti.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Uygulama ve Araştırma Merkezleri Koordinatörü ve Siyaset Bilimi Uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Şeyhanlıoğlu, Kürtlerin tarih boyunca Türkler, Araplar ve Acemlerle birlikte İslam dünyasının en kritik noktasında önemli roller üstlendiğini söyledi.

Şeyhanlıoğlu, Kürtlerin Selahaddin Eyyubi'den bu yana İslam coğrafyasında kahramanca mücadeleler verdiğini belirterek, Moğollara, Haçlılara ve İran fitnesine karşı savaşan Kürtlerin, Kurtuluş Savaşı'nda da Müslümanların yanında yer aldığını ifade etti.

Kürtlerin tarihten gelen büyük bir mirası bulunduğunu vurgulayan Prof. Dr. Şeyhanlıoğlu, bu mirasın en önemli temsilcilerinden birinin Yavuz Sultan Selim'in danışmanı İdris-i Bitlisi olduğunu söyledi. Bitlisi'nin hem kalemi hem de kılıcıyla Osmanlı'ya hizmet ettiğini aktaran Şeyhanlıoğlu, onun katkılarıyla Osmanlı'nın 500 yıl boyunca bölgedeki istikrarı sağladığını kaydetti.

Günümüzde bölgedeki dengelerin değiştiğini ifade eden Şeyhanlıoğlu, Türk, Kürt, Arap ve Acemlerin oluşturacağı bir "Bereketli Hilal İttifakı"nın önemine dikkat çekti. Bu yapının Avrupa Birliği benzeri bir modelle, sınırlar korunarak; mal, hizmet, sermaye ve insanların serbest dolaşımı temelinde kurulabileceğini dile getirdi.

Açıklamasında Batı dünyasının tarih boyunca Kürtleri, Belucileri ve Keşmirlileri "patlayacak mayın" gibi bıraktığını söyleyen Şeyhanlıoğlu, "Biz kardeşçe işbirliği yaparak Müslümanca yaşamalı, izzet ve şeref içinde geleceğe yürümeliyiz. Aksi halde Filistin ve Gazze gibi acı tablolar tekrar yaşanır" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Erdoğan 6 yıl sonra Beyaz Saray'da! Trump kapıda bizzat karşıladı

Erdoğan 6 yıl sonra Beyaz Saray'da! Trump kapıda bizzat karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırlayan Trump'tan ilk sözler: Bu adama çok saygı duyuyorum

"Bu adama çok saygı duyuyorum"
Trump: Görüşme verimli olursa Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarını kaldırırım

Trump daha ilk dakikada kritik konuyla ilgili mesajı verdi
Liverpool'dan Galatasaray maçı için sürpriz karar

Liverpool'dan Galatasaray maçı için sürpriz karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BYD marka araç alan vatandaşın büyük hayal kırıklığı

Kucak dolusu para verdiği otomobil, büyük hayal kırıklığı yaşattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.