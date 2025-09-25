Kürtlerin Tarih Boyu Rolü ve Geleceğe Dönük İşbirliği Önerileri

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Uygulama ve Araştırma Merkezleri Koordinatörü ve Siyaset Bilimi Uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Şeyhanlıoğlu, Kürtlerin tarih boyunca Türkler, Araplar ve Acemlerle birlikte İslam dünyasının en kritik noktasında önemli roller üstlendiğini söyledi.

Şeyhanlıoğlu, Kürtlerin Selahaddin Eyyubi'den bu yana İslam coğrafyasında kahramanca mücadeleler verdiğini belirterek, Moğollara, Haçlılara ve İran fitnesine karşı savaşan Kürtlerin, Kurtuluş Savaşı'nda da Müslümanların yanında yer aldığını ifade etti.

Kürtlerin tarihten gelen büyük bir mirası bulunduğunu vurgulayan Prof. Dr. Şeyhanlıoğlu, bu mirasın en önemli temsilcilerinden birinin Yavuz Sultan Selim'in danışmanı İdris-i Bitlisi olduğunu söyledi. Bitlisi'nin hem kalemi hem de kılıcıyla Osmanlı'ya hizmet ettiğini aktaran Şeyhanlıoğlu, onun katkılarıyla Osmanlı'nın 500 yıl boyunca bölgedeki istikrarı sağladığını kaydetti.

Günümüzde bölgedeki dengelerin değiştiğini ifade eden Şeyhanlıoğlu, Türk, Kürt, Arap ve Acemlerin oluşturacağı bir "Bereketli Hilal İttifakı"nın önemine dikkat çekti. Bu yapının Avrupa Birliği benzeri bir modelle, sınırlar korunarak; mal, hizmet, sermaye ve insanların serbest dolaşımı temelinde kurulabileceğini dile getirdi.

Açıklamasında Batı dünyasının tarih boyunca Kürtleri, Belucileri ve Keşmirlileri "patlayacak mayın" gibi bıraktığını söyleyen Şeyhanlıoğlu, "Biz kardeşçe işbirliği yaparak Müslümanca yaşamalı, izzet ve şeref içinde geleceğe yürümeliyiz. Aksi halde Filistin ve Gazze gibi acı tablolar tekrar yaşanır" dedi. - KÜTAHYA