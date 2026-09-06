Nurhak'ta Kurt Saldırısı: 6 Koyun Telef Oldu

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 2 kurdun koyun sürüsüne saldırması sonucu 6 koyun telef oldu.

Olay, Nurhak Dağı eteğindeki Karadede Yaylası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, koyunların sahibi Pazarcık'tan hayvanlarını otlatmak için bir süre önce Karadede Yaylası'na getirdi. Yaylada otlayan sürüye 2 kurt birden saldırdı. Saldırıda 6 koyun telef olurken, sürüdeki diğer hayvanlar da dağlık alana kaçtı. Kurlardan kaçan 10 keçi ise kaybolduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı