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Nurhak'ta Kurt Saldırısı: 6 Koyun Telef Oldu

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Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde 2 kurdun koyun sürüsüne saldırması sonucu 6 koyun telef oldu.

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 2 kurdun koyun sürüsüne saldırması sonucu 6 koyun telef oldu.

Olay, Nurhak Dağı eteğindeki Karadede Yaylası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, koyunların sahibi Pazarcık'tan hayvanlarını otlatmak için bir süre önce Karadede Yaylası'na getirdi. Yaylada otlayan sürüye 2 kurt birden saldırdı. Saldırıda 6 koyun telef olurken, sürüdeki diğer hayvanlar da dağlık alana kaçtı. Kurlardan kaçan 10 keçi ise kaybolduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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