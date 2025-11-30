Kurtlar Aşkale'deki Köye İndi, Vatandaşlar Tedirgin

Erzurum'un Aşkale ilçesine bağlı Karahasan köyünde aç kalan kurtlar, yerleşim alanına indi.

Sabah saatlerinde köy sakinleri, evlerinin önünde besledikleri bir köpeğin kurtlar tarafından götürüldüğünü fark etti. Köylüler, kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte bölgede vahşi hayvanların yiyecek bulmakta zorlandığını, bu nedenle zaman zaman köylere kadar indiğini belirtti. Olay sonrası köyde tedirginlik yaşanırken, vatandaşlar özellikle gece saatlerinde daha dikkatli olunması konusunda birbirlerini uyardı.

Köy halkı benzer olayların tekrar yaşanmaması için tedbirlerin artırılmasını talep ediyor. - ERZURUM