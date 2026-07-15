Kaymakam Başara’dan şehit ailelerine anlamlı ziyaret

Siirt'in Kurtalan Kaymakamı Salih Başara, şehit aileleriyle görüştü.

Kurtalan Kaymakamı Salih Başara, göreve başlamasının ardından ilk ziyaretini şehit ailelerine yaptı. Başara, şehit er Metin Yoltay ile şehit komiser yardımcısı Yaser Karataş'ın aileleriyle bir araya geldi. Görüşmede, aile bireyleriyle yakından ilgilenen Başara, şehit yakınlarıyla sohbet ederek talep ve sorunlarını dinledi. Şehit ailelerinin her zaman öncelikleri arasında yer aldığını belirten Kaymakam Başara, devletin kapılarının kendilerine daima açık olduğunu ifade etti. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı