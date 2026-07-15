Haberler

Kaymakam Başara’dan şehit ailelerine anlamlı ziyaret

Kaymakam Başara’dan şehit ailelerine anlamlı ziyaret
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siirt’in Kurtalan Kaymakamı Salih Başara, göreve başlamasının ardından ilk ziyaretini şehit ailelerine gerçekleştirdi. Şehit er Metin Yoltay ve şehit komiser yardımcısı Yaser Karataş’ın aileleriyle bir araya gelen Başara, onların talep ve sorunlarını dinleyerek devletin her zaman yanlarında olduğunu vurguladı.

Siirt'in Kurtalan Kaymakamı Salih Başara, şehit aileleriyle görüştü.

Kurtalan Kaymakamı Salih Başara, göreve başlamasının ardından ilk ziyaretini şehit ailelerine yaptı. Başara, şehit er Metin Yoltay ile şehit komiser yardımcısı Yaser Karataş'ın aileleriyle bir araya geldi. Görüşmede, aile bireyleriyle yakından ilgilenen Başara, şehit yakınlarıyla sohbet ederek talep ve sorunlarını dinledi. Şehit ailelerinin her zaman öncelikleri arasında yer aldığını belirten Kaymakam Başara, devletin kapılarının kendilerine daima açık olduğunu ifade etti. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gözaltındaki avukat Ece Güner'in ifadesi ortaya çıktı! 'Haluk'a borç verdim' dediği rakam öyle böyle değil

Haluk'u satan satana! Bir darbe de gözaltındaki Ece'den geldi

100 milyon dolarlık dev müzayede! Shakira kostümü ve Messi forması satışta

100 milyon dolarlık dev müzayede! Shakira kostümü ve Messi forması satışta
Tutuklanan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner görevden uzaklaştırıldı

Tutuklanan Çankaya Belediye Başkanı Güner görevden uzaklaştırıldı
Ülkenin en ünlü meydanında 'tabutta yatan Trump' afişi! Üzerinde sloganlar yer aldı

Ülkenin en ünlü meydanına asıldı! Dünya gündemine oturacak afiş
Şanlıurfa'da film sahnesi gibi olay: Hemşire kıyafeti giyerek hastaneden bebek kaçırmaya çalıştı

Sadece filmlerde olur sanmayın! Hemşire kıyafeti giyerek bunu yaptı
Fatma Soydaş, 'Zebani Efe' ile aşk yaşamaya başladı

Sevgilisini görmeniz lazım! Lakabı da tipi de bomba

Yalova'da pet şişe içerisinde bulundu! Değeri tam 5 milyon dolar

Yalova'da pet şişe içerisinde bulundu! Değeri tam 5 milyon dolar