Küresel Sumud Filosu aktivistleri sağlık kontrolü için Adli Tıp Kurumu'na geldi
İsrail tarafından alıkonulan Küresel Sumud Filosu aktivistleri, İstanbul'a gelmelerinin ardından sağlık kontrolü için Adli Tıp Kurumu'na geldi.
İsrail tarafından alıkonulan Küresel Sumud Filosu katılımcılarını Girit'ten Türkiye'ye getiren uçak İstanbul'a ulaştı. Katılımcılar, sağlık kontrolü için havalimanından Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Aktivistlerin, sağlık kontrolü işlemlerinin ardından buradan ayrılacağı öğrenildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı