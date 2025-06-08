Kurban Eti Saklama Önerileri: Uzmanından Önemli Uyarılar

Eskişehir'de kasaplık yapan Kadir Şen, kurban etinin 12 saat dinlenmeden dolaba yerleştirilmemesi gerektiğini söyledi.

Sıcak etlerin birbirine değmemesine gerektiğini ifade eden Kadir Şen, vatandaşların etleri parçalara ayırarak muhafaza etmesini önerdi. Aksi takdirde etin çabuk yeşereceği konusunda uyarıda bulunan Şen, etlerin poşette bekletilmemesinin önemine vurgu yaptı. Şen, poşetlerin sadece taşıma amacıyla kullanılması gerektiğini dile getirdi. - ESKİŞEHİR