Kurban Eti Saklama Önerileri: Uzmanından Önemli Uyarılar

Kurban Eti Saklama Önerileri: Uzmanından Önemli Uyarılar
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Eskişehir'de kasaplık yapan Kadir Şen, kurban etinin 12 saat dinlenmeden dolaba yerleştirilmemesi gerektiğini belirtti. Sıcak etlerin birbirine değmemesi ve parçalara ayrılarak saklanması gerektiğini vurguladı.

Eskişehir'de kasaplık yapan Kadir Şen, kurban etinin 12 saat dinlenmeden dolaba yerleştirilmemesi gerektiğini söyledi.

Sıcak etlerin birbirine değmemesine gerektiğini ifade eden Kadir Şen, vatandaşların etleri parçalara ayırarak muhafaza etmesini önerdi. Aksi takdirde etin çabuk yeşereceği konusunda uyarıda bulunan Şen, etlerin poşette bekletilmemesinin önemine vurgu yaptı. Şen, poşetlerin sadece taşıma amacıyla kullanılması gerektiğini dile getirdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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