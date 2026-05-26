Kurban eti hazırlama ve pişirme önerileri

Kurban Bayramı yaklaşırken uzmanlar, etin doğru şekilde hazırlanmasının lezzet ve kullanım kolaylığı açısından belirleyici olduğunu vurguluyor. Kurban Bayramı öncesinde kurban etinin hazırlanma sürecine ilişkin bilgi veren restoran işletmecisi Ferdi Çelikbağ, kurban etinin kesildikten hemen sonra tüketilmemesi gerektiğini belirtti. Çelikbağ, etin dinlendirilmesi ve doğru pişirme yöntemlerinin lezzet açısından önem taşıdığını ifade etti.

"Kurban etini bir gün dinlendirelim"

Kurban etinin dinlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Çelikbağ, "İlk gün kurbanımızı kestikten sonra etimizi bir gün dinlendirmemiz gerekiyor. Dinlendirme sürecinin ardından etleri bölüm bölüm ayırmak gerekiyor. Dolapta bir gün bekletilen etin işlenmesi çok daha kolay oluyor" diye konuştu.

"Kavurmalar kendi yağında pişirilmeli"

Kavurma hazırlığında hayvanın kendi yağının kullanılmasının lezzet açısından önemli olduğunu vurgulayan Çelikbağ, "İyi bir kavurma için hayvanın kendi yağının olması gerekiyor. Pişirme aşamasında da etin doğru şekilde hazırlanması lezzeti doğrudan etkiliyor. İlk aşamada et yüksek ateşte 30-35 dakika mühürlenecek suyunu çekecek. İkinci aşamada 1 saat kadar kısık ateşte kendi yağında pişmeli. Etin kendi yağıyla yapılan kavurmalar daha lezzetli olur" ifadelerini kullandı.

Etin dinlendirilmeden hazırlanmasının bazı zorluklar oluşturduğunu belirten Çelikbağ, "Yağlar ve etler dinlendirilmezse daha sert olur. Dinlenmiş et ise hem daha kolay kesilir hem de daha rahat hazırlanır" dedi.

Çelikbağ, "Tüm bunları yapacağız ama geleneksel bayram sofralarında da kavurma yapmaktan çekinmeyin. Geleneklerimizi, kültürümüzü yaşatmamız için ilk gün de kavurmalar sofralarda olmalı. Bayramda ailece o sofra kurulmalı, ihtiyaç sahiplerine etler dağıtılmalı" dedi.

Kurban Bayramı'nın sadece bir yemek kültürü değil, aynı zamanda paylaşma ve birliktelik zamanı olduğuna dikkat çeken Çelikbağ, bayram sofralarının aile bağlarını güçlendiren önemli geleneklerden biri olduğunu sözlerine ekledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı