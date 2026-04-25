Kurban Bayramı Yaklaşırken... Vatandaş: "Eşim ve Benim Aylık Maaşım 12 Bin Lira, Nereden Alacağım Kurbanlığı"

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde dar gelirli vatandaşlar, yaklaşan Kurban Bayramı'nda artan fiyatlar nedeniyle kurbanlık alamayacaklarını dile getirdi. Bir vatandaş, "Eşim ve benim aylık maaşım 12 bin lira, nereden alacağım kurbanlığı" dedi.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde dar gelirli vatandaşlar, artan kurbanlık fiyatları nedeniyle bu yıl kurban kesemeyeceklerini ifade etti. Emekli ve pazar esnafı, gelir ve maaşlarının temel ihtiyaçları karşılamaya dahi yetmediğini belirterek, bayramı ekonomik sıkıntılar içinde geçireceklerini söyledi.

Emekli bir vatandaş "Kurbanlık alamayacağım. Hiç iş yapmıyorum emekliyim. Bu bayramda ne yapacağım gezeceğim, başka ne yapayım" dedi.

Bir pazar esnafı "Bu sene kurbanlık alamayacağım. Oğlum da askerde, bir kız yanımda. Çocuk kira parasını mı versin, kurbanlığa mı versin? Ne yapsın? Eşim hasta yatıyor, anjiyo oldu çalışamıyor. Ben de idare edecek kadar şehriye döküp satıyorum. Marul hediye gelmişti onları satmaya getirdim. Engelli maaşı 5 bin lira zor oldu şubat ayında, kurbanlık alamayacağız. Eş dost bir şey verirse olur yoksa yok" diye konuştu.

Yaşlılık maaşı alan bir vatandaş, "6 bin 400 lira maaşım var onu da eşim alıyor kurbanlığı nereden alacağım. Eşim ve benim aylık maaşım 12 bin lira, nereden alacağım kurbanlığı" dedi.

Bir esnaf da "Nereden alacağız kurbanlığı cebimizde para mı var. Geliyoruz boş, gidiyoruz boş, ürünleri aldığımız fiyata satıyoruz yine alan yok" dedi.

Yaşlılık maaşı alan başka bir vatandaş "Kurbanlık almak mümkün değil efendim, ne ile alalım? Ne yapalım 6 bin lirayla. Ne olacağını bilmiyorum perişanız. Yetkililere söylüyoruz hiç olmazsa 65 yaş maaşını 10 bin lira etsinler de iki üç gün rahat bir uyku uyuyalım. Kurbanlık alamayız da yemek parası falan veririz, çorba içeriz, çay içeriz. Başka çare yok" diye konuştu.

Kaynak: ANKA